Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
VIL2
JUV2
NAP2
SPO1
SGI0
NEW4
QAR2
COP0
MCO2
MNC2
BVB4
ATH1
BAR1
PSG2
LEV1
PSV1
ARS2
OLY0
Champions LeagueGiornata 2 - mercoledì 1 ottobre 2025Giornata 2 - mer 1 ott
Fine
Villarreal
Mikautadze G. 18'Renato Veiga 90'
2 - 2
Juventus
Gatti F. 49'Francisco Conceição 56'
Villarreal
Mikautadze G. 18'Renato Veiga 90'
2 - 2 Juventus
Gatti F. 49'Francisco Conceição 56'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Villarreal-Juventus 2-2: video, gol e highlights

La Juve non va oltre il pari in Champions contro il Villarreal, ripresa al 90’ da un colpo di testa dell’ex Renato Veiga. Nel primo tempo i bianconeri erano andati in svantaggio (gol di Mikautadze) e avevano rischiato di capitolare, salvati da un palo e dalle parate di Perin. La rimonta nel giro di 7’ a inizio ripresa, grazie a una meravigliosa rovesciata di Gatti e alla rete di Conceiçao, decisivo con il suo ingresso. Per i bianconeri, quarto pari di fila tra campionato e Champions