La Juve non va oltre il pari in Champions contro il Villarreal, ripresa al 90’ da un colpo di testa dell’ex Renato Veiga. Nel primo tempo i bianconeri erano andati in svantaggio (gol di Mikautadze) e avevano rischiato di capitolare, salvati da un palo e dalle parate di Perin. La rimonta nel giro di 7’ a inizio ripresa, grazie a una meravigliosa rovesciata di Gatti e alla rete di Conceiçao, decisivo con il suo ingresso. Per i bianconeri, quarto pari di fila tra campionato e Champions