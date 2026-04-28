Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Champions LeagueSemifinali - martedì 28 aprile 2026Semifinali - mar 28 apr
Fine
PSG
Kvaratskhelia K. 24', 56'João Neves 33'Dembélé O. 45' + 5' (Rig.), 58'
5 - 4
Bayern Monaco
Kane H. 17' (Rig.)Olise M. 41'Upamecano D. 65'Díaz L. 68'
PSG
Kvaratskhelia K. 24', 56'João Neves 33'Dembélé O. 45' + 5' (Rig.), 58'
5 - 4 Bayern Monaco
Kane H. 17' (Rig.)Olise M. 41'Upamecano D. 65'Díaz L. 68'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Psg-Bayern Monaco 5-4: video, gol e highlights

La squadra di Luis Enrique batte il Bayern al Parco dei Principi 5-4 nell’andata delle semifinali di Champions. Gara splendida. Il Bayern passa con un rigore di Kane, Kvaratskhelia e Joao Neves la ribaltano ma Olise pareggia. Dembelé segna su rigore prima del break e nella ripresa ancora Kvara e sempre Dembelé portano il Psg sul 5-2. Reazione Bayern: segnano Upamecano e Luis Diaz, finisce 5-4, si decide tutto all’Allianz

PAGELLE - TABELLONE