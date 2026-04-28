La squadra di Luis Enrique batte il Bayern al Parco dei Principi 5-4 nell’andata delle semifinali di Champions. Gara splendida. Il Bayern passa con un rigore di Kane, Kvaratskhelia e Joao Neves la ribaltano ma Olise pareggia. Dembelé segna su rigore prima del break e nella ripresa ancora Kvara e sempre Dembelé portano il Psg sul 5-2. Reazione Bayern: segnano Upamecano e Luis Diaz, finisce 5-4, si decide tutto all’Allianz

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