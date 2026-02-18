Champions LeagueSpareggi - mercoledì 18 febbraio 2026Spareggi - mer 18 feb
Fine
3 - 1
Bodo Glimt-Inter: video, gol e highlights
Trasferta complicata in Norvegia per la squadra di Chivu, battuta 3-1 nell'andata del playoff di Champions. Chance iniziali per Lautaro e Mkhitaryan, la sblocca però Fet su tacco di Hogh. Darmian viene fermato dal palo, ci pensa Pio Esposito a pareggiare alla mezz'ora. Dopo l'intervallo altro palo di Lautaro, uno-due in tre minuti del Bodo con l'ex Milan Hauge e Hogh. Un risultato da rimontare martedì prossimo alle 21 a San Siro