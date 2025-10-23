Offerte Sky
Pavard, che succede? Araujo espulso, poi salvato dal Var. VIDEO

CHAMPIONS

Nervoso finale di partita allo stadio José Alvalade, dove i portoghesi la spuntano 2-1 nel finale contro la squadra di De Zerbi ridotta in dieci dal 47' per l'espulsione di Emerson. All'89' anche lo Sporting riceve un cartellino rosso, sventolato ad Araujo che entra in contatto con Pavard a palla lontana. Inizialmente l'arbitro Obrenovic caccia l'uruguaiano e ammonisce l'ex interista, ma il richiamo del Var spinge il direttore di gara a rivedere il suo provvedimento: niente rosso ma solo un'ammonizione per Araujo, che ha potuto terminare la partita

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

