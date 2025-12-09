Inter-Liverpool, Mkhitaryan: "Rigore inspiegabile, fa male perdere una partita del genere"inter
Anche il centrocampista armeno è tornato nell'intervista a Sky sul rigore assegnato via Var al Liverpool che ha deciso la partita di San Siro: "Lotti per 85 minuti e poi un rigore inspiegabile cambia tutto. Ora lavoriamo di più e proviamo a cambiare le cose" - è stato il suo commento
