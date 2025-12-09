Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inter-Liverpool, Mkhitaryan: "Rigore inspiegabile, fa male perdere una partita del genere"

inter

Anche il centrocampista armeno è tornato nell'intervista a Sky sul rigore assegnato via Var al Liverpool che ha deciso la partita di San Siro: "Lotti per 85 minuti e poi un rigore inspiegabile cambia tutto. Ora lavoriamo di più e proviamo a cambiare le cose" - è stato il suo commento

L'EPISODIO DEL RIGORE COMMENTATO NELLO STUDIO SKY. VIDEO

TAG:

Prossimi Video

Che Atalanta col Chelsea: qualità, ritmo, personalità

video analisi

C'era un rigore per l'Inter? L'analisi sul mano di Van Dijk

l'episodio

Gundogan, che erroraccio: calcia altissimo davanti la porta

Champions League

Zima sbaglia porta: l'autogol beffa il portiere dello Slavia

Champions League

Contatto leggero Bastoni-Wirtz: l'analisi a Sky

L'EPISODIO

Van Dijk: "Il rigore? Compensa il gol annullato"

Champions League