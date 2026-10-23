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il commento

L'Atalanta di Sarri ha sempre meno tempo per invertire la rotta

Paolo Ciarravano

Paolo Ciarravano

Contro l'Ajax è arrivata la quinta sconfitta nelle ultime sette partite. La squadra fatica a trovare gioco e identità per tutto il corso dei 90 minuti, una situazione aggravata dai tanti, troppi infortuni in questa prima parte di stagione. E con un De Ketelaere ancora molto lontano dai suoi standard per condizione fisica e adattamento agli schemi

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