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Mohamed Salah ha già conquistato la Turchia

Simone Dagani

Simone Dagani

Da quando è arrivato al Trabzonspor, l'ex Liverpool ha avuto un impatto su tutto il Paese. Ma non solo con gol e grandi prestazioni, perché la sua fama ha avuto un impatto anche sul turismo e sulla gastronomia locale

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