Le parole del centrocampista a Sky a un giorno dal ritorno di Fiorentina-Betis: "La vigilia si vive con un mix di tensione, serenità ed entusiasmo - ha detto -. Vogliamo fare una partita di grande carattere e crediamo nella rimonta, vedremo. È il momento migliore della mia carriera e questo passa dal lavoro: a volte viene visto e altre no, ma paga sempre e adesso ne raccolgo i frutti. Il Betis è una squadra forte, che ci ha messo in difficoltà sul palleggio, ma noi abbiamo fatto la nostra partita. Abbiamo giocato in un bellissima atmosfera a Siviglia, adesso vedranno loro cos’è il tifo fiorentino. Rinnovo Palladino? Contento per il mister"

PALLADINO ANNUNCIA IL RINNOVO