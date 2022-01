Probabili formazioni di Inter-Empoli

Dopo il pareggio in campionato con l'Atalanta, l'Inter ospita l'Empoli a San Siro. Inzaghi fa turnover e manda in campo Vidal, Dimarco e Darmian con Correa accanto a Lautaro. Andreazzoli, senza La Mantia, schiera Mancuso con Cutrone. In difesa rientra Viti. Calcio d'inizio alle 21.

Con il primo posto in campionato, l'Inter vuole proseguire il suo percorso anche in Coppa Italia. La squadra di Inzaghi è in un buonissimo momento di forma e a San Siro affronta un Empoli reduce dal pareggio di Venezia. In caso di qualificazione ai quarti, i nerazzurri potrebbero ritrovare sulla propria strada ancora la Roma di Mourinho (impegnata giovedì con il Lecce) e potenzialmente in semifinale il Milan qualora i rossoneri battessero ai quarti la Lazio. Calcio d'inizio alle 21.

Turnover ma non per tutti: gioca Vidal, Correa e Lautaro dal 1' vedi anche Il tabellone della Coppa Italia Prevista una cospicua rotazione per Inzaghi nel match contro l'Empoli. Verrà conceso un turno di riposo ad Handanovic e tra i pali scenderà in campo Radu. In difesa Dimarco dovrebbe prendere il posto di Bastoni e a centrocampo Vidal giocherà dal 1' così come Gagliardini. Rifiata Barella, al suo posto Vecino. Certo della presenza anche Darmian che lascerà un turno di riposo a Perisic mentre Dumfries dovrebbe agire, come di consueto, sulla corsia di destra. In attacco coppia tutta argentina con Correa e Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Radu; Skriniar, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vidal, Gagliardini, Vecino, Darmian; Correa, Lautaro. All. Inzaghi

Mancuso in coppia con Cutrone, in porta Furlan approfondimento Covid, il nuovo protocollo per lo sport Anche per Andreazzoli ci sarà una probabile e cospicua rotazione dei suoi uomini a disposizione fatta eccezione per gli esterni di difesa che saranno Stojanovic e Fiamozzi. Assente per squalifica a Venezia, Viti dovrebbe avere una maglia nell'undici titolare con Romagnoli (non in campo al Penzo) che potrebbe garantire freschezza in difesa. La Mantia è squalificato e in attacco la coppia sarà composta da Cutrone e Mancuso con il solito Bajrami alle spalle. Possibili maglie da titolari anche per Stulac e Asllani. In porta giocherà Furlan.