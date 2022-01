La squadra di Italiano fa l'impresa e si qualifica per i quarti di Coppa Italia, dove affronterà l'Atalanta. A sbloccare l'incontro è Vlahovic a fine primo tempo, immediato è il pari di Mertens con una magia. Nel recupero espulso Dragowski che lascia i viola in 10, poi al 57' Biraghi riporta avanti i suoi. Nel finale Lozano colpisce un palo e viene espulso, rosso anche per Fabian Ruiz ma Petagna fa 2-2 in extremis. Ai supplementari Venuti, Piatek e Maleh eliminano il Napoli.