I viola calano il pokerissimo allo stadio "Maradona" ed eliminano il Napoli dalla Coppa Italia. Apre le marcature il solito Vlahovic, ma il destro a giro di Mertens ristabilisce l'equilibrio. La Fiorentina resta in 10, il Napoli in 9 ma riesce a proiettare la sfida ai supplementari grazie alla rete di Petagna. Il tiro al volo di Venuti proietta definitivamente in vantaggio gli ospiti, Piatek e Maleh in contropiede chiudono i giochi