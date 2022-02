Grazie a un gran primo tempo e a un bellissimo gol di Sanchez, l'Inter centra le semifinali di Coppa Italia riscattando, così, la sconfitta del derby. La squadra di Inzaghi mette sotto la Roma, dopo un paio di minuti è già in vantaggio con Dzeko. Barella colpisce la traversa e Zaniolo prova a rimettere in piedi la gara. Nella ripresa è Sanchez a chiudere i giochi. Nota dolente per i nerazzurri: infortunio alla caviglia per Bastoni. L'Inter attende la vincente tra Milan e Lazio