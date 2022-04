Gara perfetta della squadra di Inzaghi. L'Inter è micidiale in attacco e solida in difesa, batte il Milan 3-0 e vola in finale di Coppa Italia. Nerazzurri avanti dopo 4' con una conclusione al volo di Lautaro che si ripete nel finale di primo tempo. Milan pericoloso con Leao e Saelemaekers. Nella ripresa, Bennacer segna ma l'arbitro annulla dopo VAR Check. Nel finale arriva il gol di Gosens che chiude i giochi

LE PAGELLE