Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia

Allegri lascia in panchina Cuadrado e Dybala: a centrocampo c'è Danilo con Zakaria. Italiano deve fare a meno di Castrovilli, al suo posto giocherà Duncan. Le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina, calcio d'inizio ore 21

All'Allianz Stadium di Torino si decide la seconda finalista della Coppa Italia 2021-2022. Di fronte Juventus e Fiorentina che ripartiranno dallo 0-1 in favore dei bianconeri nella sfida d'andata al Franchi. "Servirà un'impresa" ha detto alla vigilia l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. La viola, reduce da sei risultati utili consecutivi, dovrà vincere segnando due gol per passare il turno. Due risultati su tre a disposizione, invece, per la Juventus che cerca la terza finale consecutiva in Coppa Italia.

La probabile formazione della Juventus leggi anche Allegri: "Critiche di Lapo un pensiero affettuoso" Allegri cambia cinque giocatori rispetto alla formazione che ha pareggiato contro il Bologna. Le esclusioni principali sono quelle di Cuadrado e Dybala. Una scelta mirata da parte dell'allenatore per avere a disposizione giocatori freschi e di qualità nel secondo tempo ed, eventualmente, nei tempi supplementari. In porta c'è Perin, titolare in Coppa Italia, mentre in difesa ci sono tre giocatori per due maglie: in corsa De Sciglio, Alex Sandro e Pellegrini. Quest'ultimo dovrebbe restare in panchina. Non recupera Arthur, a centrocampo spazio a Danilo al fianco di Zakaria. In attacco la coppia Vlahovic-Morata.

JUVENTUS (4-4-2) PROBABILE FORMAZIONE: Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri

La probabile formazione della Fiorentina leggi anche Italiano: "Dobbiamo cercare l'impresa" Nella viola l'assenza più pesante è quella di Castrovilli: stagione finita e lungo stop per il centrocampista per alcune lesioni al ginocchio sinistro. Al suo posto ci sarà Duncan nel 4-3-3 scelto da Vincenzo Italiano. Rispetto all'andata non ci saranno dall'inizio Odriozola e Bonaventura: entrambi sono reduci da problemi fisici e partiranno dalla panchina. Al loro posto giocheranno Venuti, autore dell'autogol decisivo al Franchi, e Maleh. In attacco ci sarà Cabral, supportato da Nico Gonzalez e Saponara. Piatek e Ikoné pronti a entrare a partita in corso.