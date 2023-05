Coppa Italia

Lautaro Martinez trascina l'Inter alla vittoria della Coppa Italia con una doppietta. Super Handanovic nel finale impedisce alla Fiorentina di pareggiare. Solita qualità da parte di Calhanoglu. Nico Gonzalez non basta a Italiano, Milenkovic un disastro in difesa. Bonaventura non si ferma mai, Amrabat dà ordine al centrocampo. Tutti i voti di Andrea Marinozzi