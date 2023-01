Gli ottavi di Coppa Italia proseguono al Gewiss Stadium: chi passa affronta l'Inter. Atteso dalla Juve in campionato, Gasperini ne cambia cinque rispetto all'8-2 contro la Salernitana. Spazio al tandem Zapata-Lookman, quest'ultimo confermato come Boga, Koopmeiners (squalificato domenica), Scalvini, Palomino e Musso. Novità anche per Gotti, che però non rinuncia a Nzola in coppia con Verde. Dentro dall'inizio i nuovi acquisti Esposito e Moutinho