Altra delusione per il Milan dopo la rimonta subita dalla Roma in campionato. Negli ottavi di finale di Coppa Italia arriva la sconfitta con il Torino ai supplementari. L'1-0 in favore dei granata è firmato da Adopo al 113' dopo che la squadra di Juric era rimasta in dieci al 70' per l'espulsione di Djidji. Ancora opaca la prestazione di De Ketelaere che ha colpito un palo, di testa, nel primo tempo. Gara super del portiere del Torino Milinkovic Savic