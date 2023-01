Ballardini ottiene la sua prima prestigiosa vittoria sulla panchina della Cremonese. I grigiorossi battono il Napoli 7-6 ai rigori al Maradona e vanno ai quarti di finale di Coppa Italia (avversario la Roma). Cremonese in vantaggio nel primo tempo con Pickel. In 3' il Napoli la ribalta con Juan Jesus e Simeone. Nella ripresa il Napoli sembra in controllo ma subisce il 2-2 all'87' da Afena. Nei supplementari Cremonese in 10 (espulso Sernicola). Ai rigori errore decisivo di Lobotka