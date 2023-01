La Roma non stecca al suo ingresso in Coppa Italia e con un successo per 1-0 sul Genoa si qualifica per i quarti di finale. La squadra di Mourinho crea diverse palle gol nel primo tempo, la più ghiotta con una conclusione di Pellegrini finita sul palo. Nella ripresa entra Dybala e l'attacco giallorosso ne beneficia. L'argentino campione del mondo confeziona l'azione individuale, con conclusione di sinistro che batte Martinez, che regala alla Roma il passaggio del turno

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA