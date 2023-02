La Juve riscatta la sconfitta di Monza in campionato e con una prova di spessore batte la Lazio 1-0 allo Stadium qualificandosi alle semifinali di Coppa Italia. La squadra di Allegri va vicina al vantaggio con Kostic e Rabiot. Zaccagni e Felipe Anderson rispondono per la Lazio. Al 44' arriva la rete di Bremer che beffa di testa Maximiano. Nella ripresa la risposta della squadra di Sarri è sterile, la Juve controlla e porta a casa il successo. In semifinale c'è l'Inter