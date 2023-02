Continua la favola della Cremonese in Coppa Italia. La squadra di Ballardini, dopo il Napoli, elimina anche la Roma e si qualifica per le semifinali (contro la Fiorentina). Gli ospiti partono forte e trovano il vantaggio con Dessers che trasforma un rigore da lui stesso procurato per fallo di Rui Patricio. La Roma non reagisce e a inizio ripresa subisce il 2-0: autogol di Dessers su tiro di Pickel. Vano il forcing finale dei giallorossi che accorciano nel recupero con Belotti. Passa la Cremonese