In campo Cremonese e Fiorentina per l’andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Gli uomini di Ballardini arrivano a questo appuntamento dopo aver eliminato Napoli e Roma, mentre la Viola è reduce dai successi contro Sampdoria e Torino. Per il match dello Zini, Italiano sceglie Barak e Ikoné, c’è invece Ciofani in attacco accanto a Tsadjout tra i grigiorossi, Sarr in porta al posto di Carnesecchi. Calcio d'inizio alle 21