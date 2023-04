Con un gol per tempo la Fiorentina ipoteca la finale di Coppa Italia: viola che dominano nella prima frazione andando in vantaggio con Cabral al suo 13° centro stagionale e sfiorando più volte il 2-0. Raddoppio che arriva nella ripresa con Nico Gonzalez che spiazza Sarr su rigore assegnato per un fallo di mano di Aiwu, espulso nell'occasione. Per la Cremonese ci provano Tsadjout in avvio, Bonaiuto e Dessers nel secondo tempo ma è bravissimo Terracciano in tutte le occasioni. Per ribaltare lo 0-2 servirà un'impresa