Finale di Coppa Italia, semifinale di Champions e vittoria in Supercoppa: le coppe sono l'habitat perfetto per l'Inter. 5 come le volte che Inzaghi ha eliminato la Juventus in carriera, 5 come i gol stagionali di Dimarco: era dai tempi di Hakimi che un difensore nerazzurro non segnava così tanto.