Occorreva difendere il successo per 2-0 maturato allo Zini. Missione compiuta per la Fiorentina che pareggia 0-0 con la Cremonese in casa e si regala la finale di Coppa Italia contro l'Inter. La squadra di Italiano gioca una gara in controllo: Milenkovic e Cabral pericolosi nel primo tempo. Nella ripresa una Cremonese più arrembante ci prova con Dessers e Pickel, la Fiorentina sfiora il gol con Gonzalez. Termina 0-0, Cremonese eliminata