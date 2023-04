Finisce in parità, sull'1-1, un derby d'Italia accesissimo soprattutto nel finale. Nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, la Juve parte meglio e con Di Maria sfiora il vantaggio. L'Inter risponde con Dimarcco e Brozovic. Nella ripresa gara ancora equilibrata ma sbloccata da un diagonale di Cuadrado. Nel recupero mani di Bremer in area: rigore che Lukaku trasforma al 94'. Il belga, già ammonito, viene espulso per un'esultanza esagerata. Rosso a fine gara anche per Cuadrado e Handanovic