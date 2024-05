Non sarà stata una stagione brillantissima per la Juve che, tuttavia, porta a casa un trofeo: la squadra di Allegri vince la Coppa Italia battendo 1-0 nella finale di Roma l'Atalanta. Bianconeri in vantaggio al 4' con Vlahovic. La squadra di Gasp fatica a rendersi pericolosa. Nella ripresa ci prova Lookman (palo) ma la Juve va vicina al raddoppio: un gol annullato a Vlahovic e una traversa di Miretti