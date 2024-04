Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, la Fiorentina affronta la non semplice trasferta del Gewiss per difendere l'1-0 conquistato al Franchi nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta. Gasperini schiera la coppia Scamacca-CDK con alle spalle Koopmeiners. Italiano con Belotti riferimento più avanzato. Bonaventura e Mandragora a centrocampo