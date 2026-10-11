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In Olanda c'è una squadra che non gioca di domenica, mai (e per scelta)

Marco Salami

Marco Salami

È il giorno tradizionalmente associato al calcio, ma non a quelle latitudini. Spakenburg è una piccolissima squadra proveniente da un villaggio di pescatori che può giocare a pallone solo in sei giorni su sette della settimana. Il diktat è una cosa talmente seria che stava per mettere a rischio addirittura una finale di Coppa d'Olanda (sfiorata pur giocando in serie C!). Ah, due anni fa hanno vinto il campionato, ma non sono stati promossi…

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