Al Rennes crescere i talenti è più di una missione

C'è un filo comune che lega Dembélé, Camavinga, Doué, Doku e Jacquet, ed è la squadra dove sono cresciuti: il Rennes, prossimo avversario della Juve in Europa League. La squadra francese è una vera e propria 'fabbrica del talento', seconda solo - numeri alla mano! - a Barça, Real e Psg. Ma non vuole fermarsi qui e il nuovo centro sportivo ne è la dimostrazione