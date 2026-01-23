Niccolò Pisilli è stato senza dubbio il protagonista di Roma-Stoccarda: la sua doppietta ha permesso ai giallorossi di entrare per il momento tra le prime 8 in Europa League, con la possibilità di conquistare gli ottavi diretti nell'ultima giornata. Nel VIDEO, Paolo Assogna analizza, attraverso lo Sky Sport Tech, i gol del centrocampista italiano, sottolineando le qualità di Pisilli negli inserimenti offensivi
