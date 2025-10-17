Abodi: "Stadi Europei 2032? Non sono preoccupato"

Il Ministro per lo Sport e I Giovani Andrea Abodi, a margine della quarta edizione Sky Up The Edit, ha parlato della situazione degli Stadi Italiani verso gli Europei del 2032. E sulla Nazionale di Gattuso dice: "Vedo il futuro con maggiore ottimismo"

Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è intervenuto questa mattina, durante Sky TG24 Live in Roma, alla presentazione della quarta edizione di Sky Up The Edit. L’argomento scelto per quest’anno è il Rispetto, inteso come attenzione verso sé stessi, verso gli altri e verso l’ambiente. Le studentesse e gli studenti saranno chiamati a interpretare la tematica scegliendo tra due differenti prospettive: raccontare il rispetto nel mondo digitale, affrontando argomenti come il cyberbullismo, il problema delle fake news, il corretto uso dei social media e la pirateria online; oppure approfondendo “I valori dello sport”, tra cui il fair play, l’inclusività, il benessere fisico e mentale. Insieme al Ministro Abodi, intervistati dall’EVP Communication, Inclusion & Bigger Picture di Sky Italia Sarah Varetto, hanno preso parte all’incontro Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica, campionessa del mondo ed ex capitana della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica e Lisa Offside, Content Creator e Talent Sky Sport.

Abodi: "Nazionale? Si è creata una bella atmosfera"

"C’è ancora un tratto di strada da fare, sono state fatte tratte intermedie confortanti, ma c’è solo un obiettivo alla fine. Si possono vincere anche 3 partite, ma se non arriva l’obiettivo finale diventa un problema per tutti. Però noi confidiamo nella Nazionale di Gattuso, nei ragazzi, in Gattuso, in tutto lo staff, nell’atmosfera che si è creata. Lo si vede in campo che c’è un’armonia diversa, una unità di intenti. Io credo che la maglia azzurra debba essere amata a prescindere, capisco le delusioni, non soltanto per le sconfitte ma per le mancate partecipazioni ai Mondiali o alle Olimpiadi, ma noi dobbiamo cercare di dare il massimo supporto, devono sentire il nostro affetto, la nostra vicinanza, la nostra partecipazione. Adesso ci sono ancora due partite, ci ritroveremo nei playoff dove ci giocheremo tutto e questa volta vedo il futuro con maggiore ottimismo, perché c’è un sentimento diverso in campo che è mancato negli ultimi anni".

Armonia e comunione d'intenti

"Può sembrare quasi una questione di chimica- le parole di Abodi a Sky Sport 24- però a questo livello, nonostante la qualità dei calciatori, sulla quale non esprimo un giudizio, se mancano armonia e comunione di intenti, parole chiave, non si va da nessuna parte. E mi sembra che siano state recuperate, un fattore decisivo che vale molto più di un grande campione".

Stadi Europei 2032, meno parole più cantieri

"Non sono preoccupato, siamo tutti concentrati per cercare di recuperare le mancanze, le disattenzioni e le superficialità degli ultimi decenni. Vedo presupposti positivi, la volontà dei club, la disponibilità delle amministrazioni comunali con, il commissario straordinario Massimo Sessa che deve cercare di dare una regia a un’operazione di sistema. Non sono operazioni distinte- continua il Il Ministro per lo Sport e I Giovani - ma fanno parte di un grande progetto al quale il governo sta cercando di dare ogni possibile supporto. Abbiamo destinato 100 milioni di euro per un fondo che deve intervenire in tutti i progetti che riguarderanno il 2032, quindi si tratta soltanto di dare concretezza a queste parole e a questi fatti oggettivi che ci danno il senso della novità rispetto al passato. Meno parole, più cantieri".

La nuova Covisoc

Questa nuova Covisoc non piace ai club, Gravina ha detto: “Mi dovrò interfacciare con Abodi”. La riposta di Abodi a Sky Sport 24: "Lo stiamo già facendo. Capisco che ci sia una preoccupazione per una novità. Abbiamo fatto passare un concetto: la terzietà e l’indipendenza dei soggetti che devono controllare, penso che sia un fattore di garanzia per tutti, continueremo a parlare con il presidente Gravina ma una soluzione alle preoccupazioni o ai problemi che ci sono si trova sempre quando c’è onestà intellettuale e io penso che ci sia da tutte e due le parti".

Milano-Cortina, ci siamo

"C’è il fermento degli ultimi 100 giorni, ci sono tanti cantieri, quelli che si vedono delle infrastrutture e quelli organizzativi, che non si vedono ma consentiranno il 6 febbraio, quando si apriranno meravigliosamente i Giochi a San Siro, di essere pronti".