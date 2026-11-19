Una partita amichevole, due percorsi molto diversi e una passione comune. Al Puma House of Football il Milan Women Under 23 ha affrontato l'Al Qadsiah, prima squadra femminile saudita a disputare un'amichevole ufficiale in Italia. Le testimonianze di Lavinia Tornaghi e Rahaf Al Mansouri raccontano le opportunità, le difficoltà e le ambizioni di due calciatrici cresciute in contesti lontani ma con la stessa passione