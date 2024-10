Ha vinto il suo secondo Pallone d'Oro, è la stella del Barcellona e della Spagna e una delle donne più influenti nel suo Paese. Porta il cognome della madre prima di quello del padre, attivista per l'indipendenza catalana arrestato e torturato negli anni '90. Una figura rivoluzionaria in un Paese divenuto avamposto per il processo di emancipazione e autodeterminazione delle donne. Questa è la sua storia...