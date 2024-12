Si avvicina il debutto degli Azzurri alla Kings League World Cup Nations, torneo in programma proprio in Italia, che vedrà la Nazionale debuttare contro il Giappone mercoledì 1 gennaio alle 16. Ufficiale la rosa che vedrà anche capitan Bonucci insieme a Caputo e Viviano. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW, con la finale anche in chiaro su TV8. Sky Sport trasmetterà live streaming le partite dell'Italia e la finalissima sul sito skysport.it, sull'account YouTube di Sky Sport e sul profilo TikTok di NOW