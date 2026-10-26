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la storia

José María Giménez ci ricorda che non è mai troppo tardi per studiare

Emiliano Tomasini
©IPA/Fotogramma

Quando ha scoperto di avere l'ADHD, José María Giménez ha capito qualcosa in più anche di suo figlio, a cui è stato diagnosticato lo stesso disturbo. Una consapevolezza che si è intrecciata con il ritorno a scuola: a 31 anni, l'ex difensore dell'Atlético Madrid studia a distanza per finire il liceo, dimostrare ai suoi figli che nulla è impossibile e realizzare un nuovo sogno

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