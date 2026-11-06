Lo scandalo della morte in campo

Due storie lontane, due uomini uniti dalla stessa passione e un pomeriggio che ha cambiato per sempre le loro vite. Lo scontro tra Jesus De Miguel e Jesus Owono, costato la vita al primo e destinato a segnare per sempre il secondo, è una tragedia che ci porta a interrogarci sul significato della morte e sul suo rapporto con lo sport. Perché su un campo di calcio, luogo di sogni e speranze, la sua presenza appare ancora più assurda e inaccettabile