Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la riflessione

Lo scandalo della morte in campo

Alessandro Biolchi
©Getty

Due storie lontane, due uomini uniti dalla stessa passione e un pomeriggio che ha cambiato per sempre le loro vite. Lo scontro tra Jesus De Miguel e Jesus Owono, costato la vita al primo e destinato a segnare per sempre il secondo, è una tragedia che ci porta a interrogarci sul significato della morte e sul suo rapporto con lo sport. Perché su un campo di calcio, luogo di sogni e speranze, la sua presenza appare ancora più assurda e inaccettabile

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ