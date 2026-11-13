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la storia

L'amore per il Barça supera la morte. Ma si paga

Emiliano Tomasini
Credit: sito FC Barcelona

Il Barcellona offre ai propri tifosi una nuova possibilità: essere tumulati all'interno del Camp Nou. Ma dietro l'idea di un amore blaugrana che sopravvive alla morte si nasconde anche una nuova operazione commerciale

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