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Ma il cielo è sempre più blu: Rino Gaetano, Crotone, Samp e una canzone di tutti

Danilo Freri
©Getty

Viaggio nella canzone con cui Rino Gaetano raccontò l’Italia delle diseguaglianze e che gli stadi hanno trasformato in un inno di condivisione

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