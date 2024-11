Due vittorie in poco più di tre mesi, primo successo in trasferta di sempre, promozione in lega C di Nations League: San Marino sta vivendo il momento calcisticamente più importante della propria storia. Merito del lavoro fatto dalla federazione e dal Ct Roberto Cevoli, che in pochi mesi ha saputo dare una nuova consapevolezza ai giocatori e a tutto l'ambiente. Lo abbiamo intervistato in esclusiva per Sky Sport Insider