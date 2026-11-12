la storia
Se la nazionale è una questione tra fratelli
Jude e Jobe Bellingham (appena convocato dall’Inghilterra) sono l’ultimo esempio di fratelli chiamati in Nazionale. Dai Tre Leoni al resto del Mondo, quali sono stati i più famosi membri della stessa famiglia a rappresentare il proprio Paese?
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