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la storia

Se la nazionale è una questione tra fratelli

Marco Garghentino

Marco Garghentino

©Getty

Jude e Jobe Bellingham (appena convocato dall’Inghilterra) sono l’ultimo esempio di fratelli chiamati in Nazionale. Dai Tre Leoni al resto del Mondo, quali sono stati i più famosi membri della stessa famiglia a rappresentare il proprio Paese?

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