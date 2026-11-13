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Il calcio greco sta rinascendo anche grazie a Re Leonida e alla battaglia delle Termopili

Marco Salami

Marco Salami

Hanno 'pagato' l'assurda vittoria dell'Europeo del 2004 con una crisi che sembrava infinita. Ne stanno uscendo con talenti da big del calcio (Tzolis, Karetsas, Kostoulas) e un 'dossier Baggio' che si chiama "Anagennisi". Giovani, formazione, attesa e uno "smart warrior football" che strizza l'occhio a Re Leonida. Così la Grecia sta giocando testa a testa in Nations League nientemeno che contro Germania e Olanda

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