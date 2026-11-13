Hanno 'pagato' l'assurda vittoria dell'Europeo del 2004 con una crisi che sembrava infinita. Ne stanno uscendo con talenti da big del calcio (Tzolis, Karetsas, Kostoulas) e un 'dossier Baggio' che si chiama "Anagennisi". Giovani, formazione, attesa e uno "smart warrior football" che strizza l'occhio a Re Leonida. Così la Grecia sta giocando testa a testa in Nations League nientemeno che contro Germania e Olanda