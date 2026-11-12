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Per vivere felice Pablo Pagis ha deciso di nascondersi

Emiliano Tomasini
©IPA/Fotogramma

"Per vivere felice, vivi nascosto". È il consiglio che papà Mickaël ha ripetuto a Pablo Pagis, oggi convocato per la prima volta dalla Francia di Zidane. Una carriera lontana dai riflettori, tra rifiuti, difficoltà e ripartenze, fino a conquistare la Ligue 1 e attirare l'attenzione dei Bleus

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