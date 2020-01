I numeri di Immobile e Belotti fanno sognare l’Italia di Mancini in vista dell’Europeo di giugno. Se consideriamo i due attaccanti più prolifici delle magnifiche venti squadre già qualificate per Euro 2020 (non importa se titolari, basta che siano nel giro delle proprie nazionali), nessuno raggiunge la somma dei due centravanti italiani. Ciro ha segnato 19 gol in Serie A con la Lazio, Belotti è a quota 9 con il Torino