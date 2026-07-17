Tragedia per Silvio Baldini: è morta a 38 anni la figlia Valentina

Grave lutto per Silvio Baldini, allenatore dell'Italia U21 che ha ricoperto il ruolo di ct ad interim della Nazionale maggiore nelle ultime due amichevoli, è morta la figlia Valentina, affetta dalla nascita da una disabilità. Un legame speciale quello di Baldini con la figlia, come ha spesso raccontato nelle interviste e nel suo libro. Sabato alle 11 a Marina di Massa i funerali

È morta a 38 anni la figlia di Silvio Baldini, Valentina. Grave lutto per il ct dell'Italia U21 che ha allenato la Nazionale maggiore nelle ultime due amichevoli un mese fa. Valentina era affetta da una grave disabilità sin dalla nascita e ha accompagnato tutta la vita del tecnico toscano, diventando il punto di riferimento della sua dimensione familiare e personale, ben oltre il calcio. Sabato alle 11 le eseque alla Chiesa del Casone di Marina di Massa.



Un legame speciale

Chi ha seguito negli anni la carriera di Silvio Baldini conosce il posto speciale che Valentina ha sempre avuto nella sua vita. In numerose interviste l'allenatore ha spiegato come la figlia gli avesse cambiato il modo di guardare il mondo, insegnandogli a ridimensionare il valore delle vittorie e delle sconfitte sportive. Nel suo libro e in diverse testimonianze pubbliche, Baldini aveva raccontato che i medici, alla nascita, avevano dato a Valentina pochissime speranze di vita. Invece lei è rimasta al fianco della sua famiglia fino alle scorse ore ed - come lo stesso Baldini aveva più volte confidato - è stata la più grande lezione di amore ricevuta nella sua vita. Tra le frasi che più lo rappresentano ce n'è una che ha accompagnato spesso i suoi racconti: "Valentina mi ha insegnato cosa significa amare senza chiedere nulla in cambio", un principio che Baldini ha sempre cercato di trasferire anche nel suo modo di vivere il calcio e il rapporto con i giocatori. "È una bambina di 4 anni nel corpo di una donna", scriveva l'allenatore nel suo libro.

Il cordoglio del Perugia e del Pescara

La scomparsa di Valentina ha suscitato profonda commozione nel calcio italiano. Il Perugia, club allenato da Baldini nel corso della sua carriera, ha espresso pubblicamente la propria vicinanza all'allenatore e alla sua famiglia in questo momento di dolore. Un dolore grande anche per il Pescara e i suoi tifosi rimasti legati all'allenatore protagonista in panchina della storica promozione in Serie B del giugno 2025. "Una notizia tristissima che ho appreso questa mattina. Sono vicino a Silvio – ha detto il presidente Daniele Sebastiani -. Domani sarò presente alle esequie. Sappiamo quanto era legato Silvio a sua figlia. Sapevo del grande rapporto che c'era fra loro e in questo momento c'è un dolore troppo grande da sopportare. Tutti noi, tutta Pescara oggi è al fianco di Silvio Baldini e della sua famiglia".