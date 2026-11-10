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la riflessione

Il ritorno al futuro di Roberto Mancini

Alessandro Biolchi

Il 12 novembre il tempo si piega, come nel film: dal rigore di Jorginho all’Olimpico, dall’abbraccio con Vialli alla nuova Italia di ragazzini, Mancini ritorna dove aveva lasciato. Un amore mai davvero finito per la Nazionale, che guarda ai giovani per ritrovare il futuro, con coraggio, competenza e tanta fiducia

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