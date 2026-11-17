La mancata qualificazione alla fase finale di Nations League non cancella quanto di buono mostrato dall'Italia di Mancini. Questa Nazionale è ancora un cantiere aperto, ma ha ritrovato qualcosa che sembrava smarrito: la curiosità di seguirla e scoprirne le potenzialità. E ora per continuare a crescere serviranno i giovani, ma anche l'esperienza di chi ha ancora molto da dare