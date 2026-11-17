“La última de Leo” con la maglia albiceleste è un’immagine ancora fresca nella mente di milioni di tifosi in tutto il mondo. Il 6 ottobre, contro il Benin , Messi ha giocato - da protagonista assoluto - l’ultima partita con la nazionale. L’addio al calcio, tuttavia, non è ancora arrivato , con il campione argentino che a 39 anni continua a regalare emozioni all’ Inter Miami , club a cui è legato da un contratto fino a dicembre 2028 .

Di ritiro, per il momento, non se ne parla. E secondo Lionel Scaloni non se parlerà almeno a breve. “Penso che Leo continuerà a giocare. Continuerà anche dopo il 2030” ha affermato - forse ironicamente - nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Costa Rica. Di sicuro, il Ct argentino sarebbe molto felice di accogliere Messi nel suo staff tecnico in vista dei Mondiale del 2030: "Se vuole venire, non c'è nessun problema. Ora che Walter (Samuel) se ne va... che venga pure!". Chiuso il capitolo da giocatore dell’Argentina con 208 presenze e 126 gol, chissà che Messi non possa continuare il legame con la sua nazionale con una nuova veste. Di sicuro il rapporto con Scaloni è ed è sempre stato di grande stima, affetto e rispetto reciproco.