Locatelli out per infortunio, lascia il ritiro

Manuel Locatelli sarà indisponibile per le prossime due gare della Nazionale contro Norvegia e Moldavia, a causa di un “trauma distorsivo alla caviglia destra occorso nell’allenamento di ieri”, come da comunicazione arrivata da Coverciano. Stasera lascia dunque il ritiro azzurro il centrocampista della Juventus, che nel pomeriggio era stato visto con una fasciatura e una camminata poco fluida mentre rientrava al centro sportivo dopo aver effettuato una risonanza. Dopo l’infortunio di Buongiorno (sostituito da Ranieri) e il no alla convocazione di Acerbi, un altro problema per il ct Spalletti

