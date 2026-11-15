Portogallo dopo Cristiano Ronaldo: il nuovo 7 Forbs e 2 italiani tra i talenti del futuroIl dopo-ronaldo
Introduzione
La prima del Portogallo dopo l’annuncio ufficiale dell’addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale è stata un disastro: 4-1 dalla Danimarca, in casa. Detto che il Portogallo, senza CR7 in campo o tra i convocati, aveva vinto le tre precedenti partite (battendo due volte la Norvegia e una proprio la Danimarca), lo si potrebbe comunque interpretare come un “segno”. Divino, aggiungerebbe Cristiano (mentre Messi ribatterebbe che anche l’Argentina, alla prima dopo il suo addio, è caduta in casa (1-2 con l’Uruguay).
La prima del Portogallo d.CR7. ha evidenziato la necessità di lasciarsi alle spalle un’era (23 anni!) per entrare nel futuro: soprattutto in vista dei Mondiali del 2030, che il Portogallo ospiterà insieme a Spagna e Marocco. I talenti nella terra di Cristiano Ronaldo non mancano di certo. Eccone 7: chi sono, dove giocano, quanti anni avranno al Mondiale. Per il Portogallo CR7 significherà “Come Ripartire… in 7 mosse (o talenti)”.
Quello che devi sapere
1. Carlos Forbs: il "nuovo 7"
- Ruolo: attaccante esterno
- Data di nascita: 19 marzo 2004
- Età nel 2030: 26 anni
- Squadra: Club Brugge
Occhi puntati addosso, e non solo per il talento. Perché a raccogliere l’eredità della pesantissima casacca numero 7 (alla prima del dopo Cristiano) è stato lui. E poco conta che il “7” sia stato “ritoccato” con la benedizione della Federazione per rendere unico quello di Ronaldo (in sostanza cambia il font, ma resta il 7 sulla schiena). Attaccante esterno (come Ronaldo agli inizi), velocissimo e pericolosissimo quando punta l’uomo nell’uno contro uno (come Ronaldo agli inizi), ha lasciato il Portogallo giovanissimo per trasferirsi in Inghilterra, a Manchester (come Ronaldo), entrando però nel settore giovanile del City. Una scalata fino all’Under 21 del club, da assoluto protagonista, senza riuscire però a fare il salto in prima squadra. E allora Ajax, un prestito al Wolverhampton e poi la cessione al Club Brugge dove alla prima stagione si è messo definitivamente in luce: 8 gol in campionato, 3 in Champions dove si è rivelato con una doppietta al Barcellona nel 3-3 finale. L’esordio in nazionale maggiore l’ha già fatto, subentrando in un 9-1 all’Armenia del novembre 2025. A distanza di un anno è arrivato il secondo gettone, nell’amaro 4-1 incassato contro la Danimarca.
2. Rodrigo Mora: il "menino" di Jorge Jesus
- Ruolo: trequartista
- Data di nascita: 5 maggio 2007
- Età nel 2030: 23 anni
- Squadra: Roma
Abbiamo già iniziato a conoscerlo bene, visto che Gasperini ha dimostrato di apprezzarne le qualità e che sembra l’allenatore più indicato per coltivarne il talento. Nella Roma, complice l’assenza di Dybala, si sta ritagliando spazio sulla trequarti ed è probabilmente uno dei nomi più interessanti dell’intero movimento portoghese. Non è un caso che il Ct Jorge Jesus, non esattamente il miglior amico di Cristaino Ronaldo, nel parlare del “post-Ronaldo” abbia citato proprio lui per primo: “Abbiamo tanti giocatori per interpretare quel ruolo. Il ‘menino’ Mora, ad esempio. E quindi il futuro è già qui, bisogna pensarci", le sue parole, che non hanno bisogno di interpretazioni (a parte “menino”, che significa “bambino”). Folletto di 167 centimetri cresciuto nel settore giovanile del Porto, dove a 15 anni e 255 giorni diventa il più giovane esordiente nella storia del calcio portoghese e a nemmeno 18 anni è tra i protagonisti della stagione 2024-25, chiusa con 11 gol e 4 assist. In questi casi si dice: predestinato. La Roma ha investito su di lui con una formula particolare: l’ha pagato 25 milioni di euro, ma il Porto si è riservato il 50% sulla futura rivendita; dal canto loro, però, i giallorossi si sono contro-riservati la possibilità di annullare questa percentuale sborsando altri 25 milioni. Le sue doti: tecnica sopraffina, rapidità di pensiero, capacità di saltare l’uomo e di calciare con entrambi i piedi. Può giocare da trequartista, così come partire largo a destra. Come faceva CR7 alla sua età.
3. Gustavo Varela: il bomber che non ti aspetti
- Ruolo: centravanti
- Data di nascita: 30 gennaio 2005
- Età nel 2030: 25 anni
- Squadra: Monza
Restiamo in Italia. Se Mora in estate è arrivato tra squilli di tromba e grandi attese (normale se approdi in una big con un’operazione da 25 milioni di euro più annessi e connessi sopra descritti), Varela è sbarcato in A in punta di piedi. Al Monza, per 2,5 milioni. Una virgola di differenza, ma dopo poche giornate Varela ha già fatto la voce grossa nel nostro campionato (9 gol e un assist nelle prime 10 giornate!) e adesso sì che le big si sono messe in fila. Ma anche la nazionale l’ha scoperto grazie a “noi”. Scuola Benfica, è un centravanti vero, di quelli che stazionano in area e finalizzano. Come CR7 nella sua seconda parte di carriera.
4. Geovany Quenda: la grande scommessa del Chelsea
- Ruolo: ala destra
- Data di nascita: 30 aprile 2007
- Età nel 2030: 23 anni
- Squadra: Chelsea
Nato in Guinea-Bissau, è cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona (come Cristiano Ronaldo), arrivando alla prima squadra, allenata all’epoca da Ruben Amorim che lo fa esordire. Nel 3-4-3 faceva l’esterno di destra a centrocampo, ma ha conosciuto anche altre zone del campo nonostante la giovanissima età, forte di un ambidestrismo utile anche quando punta l’uomo: ala nel tridente (a destra o a sinistra), quinto di centrocampo, persino trequartista se serve. Il 20 marzo 2025, quando ha 17 anni, fa scalpore il suo acquisto da parte del Chelsea, soprattutto per le cifre e perché in quel momento lo conoscono bene solo scout e parenti. I Blues versano 74 milioni di euro per lui e Essugo anticipando di qualche anno la concorrenza. Le sue doti: rapidità, esplosività, accelerazione.
5. Roger Fernandes: aspettando di incrociare CR7
- Ruolo: ala destra
- Data di nascita: 21 novembre 2005
- Età nel 2030: 24 anni
- Squadra: Al-Ittihad
Restiamo in zona CR7. Esterno offensivo dotato di grande velocità, accelerazione e capacità di saltare l’uomo. Può giocare su entrambe le fasce, ma da mancino naturale preferisce partire da destra per rientrare sul sinistro (giocando, come si dice in questi casi, a piede invertito). Ad ogni modo, dà il meglio di sé quando parte largo e punta l’avversario, sfruttando il baricentro basso e la statura (non arriva a 1.70) per saltare l’uomo. È cresciuto nel Braga, poi nel 2025 l’Al-Ittihad l’ha portato nella Saudi Pro-League per 32 milioni. Dove però, complice la rottura del crociato, non ha ancora incrociato Cristiano Ronaldo.
6. José Neto: ha già vinto Mondiale ed Europeo
- Ruolo: terzino sinistro
- Data di nascita: 19 aprile 2008
- Età nel 2030: 22 anni
- Squadra: Benfica
Restiamo in fascia ma ci spostiamo in difesa. Settore giovanile del Benfica, si impone all’attenzione internazionale nel 2025 quando con il Portogallo Under 17 fa doppietta vincendo Mondiali ed Europei di categoria (questi ultimi superando l’Italia in semifinale, ai rigori). In entrambi i casi è il padrone della corsia mancina, da cui piovono gol e assist (4+2 al Mondiale. E parliamo di un difensore). Inutile sottolinearne le spiccate doti offensive, unite all’ottima capacità di partecipare alla manovra e inserirsi. Al prossimo Mondiale (quello dei grandi) avrà appena 22 anni e non è detto che non possa arrivarci come una delle stelle della sua nazionale.
7. Daniel Banjaqui: il nuovo colosso della fascia destra
- Ruolo: terzino destro
- Nato: 2008
- Età nel 2030: 22 anni
- Squadra: Benfica
Altro protagonista del Portogallo Under 17 che nel 2025 ha vinto tutto. Se a sinistra imperversava José Neto, lui faceva su e giù a destra, come un buon terzino moderno: fisicità (è alto 1.84) e capacità di accompagnare la manovra anche in attacco. È già “salito” in Under 21, il prossimo obiettivo è il Mondiale di casa da titolare della corsia destra.