Ruolo: trequartista

Data di nascita: 5 maggio 2007

Età nel 2030: 23 anni

Squadra: Roma

Abbiamo già iniziato a conoscerlo bene, visto che Gasperini ha dimostrato di apprezzarne le qualità e che sembra l’allenatore più indicato per coltivarne il talento. Nella Roma, complice l’assenza di Dybala, si sta ritagliando spazio sulla trequarti ed è probabilmente uno dei nomi più interessanti dell’intero movimento portoghese. Non è un caso che il Ct Jorge Jesus, non esattamente il miglior amico di Cristaino Ronaldo, nel parlare del “post-Ronaldo” abbia citato proprio lui per primo: “Abbiamo tanti giocatori per interpretare quel ruolo. Il ‘menino’ Mora, ad esempio. E quindi il futuro è già qui, bisogna pensarci", le sue parole, che non hanno bisogno di interpretazioni (a parte “menino”, che significa “bambino”). Folletto di 167 centimetri cresciuto nel settore giovanile del Porto, dove a 15 anni e 255 giorni diventa il più giovane esordiente nella storia del calcio portoghese e a nemmeno 18 anni è tra i protagonisti della stagione 2024-25, chiusa con 11 gol e 4 assist. In questi casi si dice: predestinato. La Roma ha investito su di lui con una formula particolare: l’ha pagato 25 milioni di euro, ma il Porto si è riservato il 50% sulla futura rivendita; dal canto loro, però, i giallorossi si sono contro-riservati la possibilità di annullare questa percentuale sborsando altri 25 milioni. Le sue doti: tecnica sopraffina, rapidità di pensiero, capacità di saltare l’uomo e di calciare con entrambi i piedi. Può giocare da trequartista, così come partire largo a destra. Come faceva CR7 alla sua età.